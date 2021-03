24 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







DAL PALAZZO

IL NUMERO 1522

SUGLI SCONTRINI

I gruppi M5s, Pd, Idee Persone Perugia e Rete Civica Giubilei, con due distinti ordini del giorno, chiedono alla giunta comunale di farsi promotori presso le farmacie comunali e private, ma anche presso le attività

commerciali della città «affinché venga inserita negli scontrini fiscali la frase Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522». Si tratta di un progetto già avviato in altre realtà e che i gruppi di palazzo dei Priori ritengono particolarmente importante visto l'aumento di casi di violenza domestica, anche nel territorio comunale, nel periodo di restrizioni legate all'emergenza sanitaria. Il servizio 1522 è un numero gratuito che collega le vittime di violenza e stalking con la rete dei centri antiviolenza 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno, e soprattutto consente un avvicinamento delle vittime ai servizi antiviolenza con la garanzia dell'anonimato.

IN PIAZZA

INIZIATIVA DI

PERUGIA SOLIDALE

«È passato un anno dall'inizio della pandemia e il nostro paese si trova sostanzialmente nella stessa situazione di marzo 2020: sistema sanitario al collasso e classi popolari in drammatica emergenza economica. Ad vuota retorica di unità nazionale, utile soltanto alle classi dirigenti e ai grandi multimilionari, noi rispondiamo con una mobilitazione in difesa degli interessi delle persone comuni che governo e regione hanno totalmente abbandonato». Così Perugia Solidale organizza per sabato alle 15 in piazza Italia una manifestazione regionale, cui hanno aderito numerose sigle politiche, sociali, studentesche, ambientali e sindacali del territorio.