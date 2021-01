DAL PALAZZO

Dopo l'appello arrivato dalle fila dei gruppi di centrosinistra, arriva una possibile soluzione per il tema della gestione delle pratiche relative al Superbonus. Dal gruppo di Forza Italia il consigliere Michele Cesaro ha annunciato di aver presentato al sindaco Andrea Romizi, all'assessore all'urbanistica Margherita Scoccia e al dirigente dell'area Gabriele De Micheli «un progetto dettagliato con una possibile soluzione al problema dei ritardi nell'accesso agli atti, che è passaggio preliminare indispensabile affinché i cittadini possano usufruire dei vantaggi fiscali previsti». Il nodo è legato alla mole di pratiche da gestire: «Al momento, gli uffici hanno circa 900 pratiche che si portano dietro dal 2020 e se ne stima una media di 300 al mese per l'anno in corso», evidenzia Cesaro. Ma quale è la proposta per velocizzare il sistema? «Consiste nel prevedere che l'attività necessaria sia svolta dai tecnici comunali in orario straordinario (ipotizzati tre pomeriggi ed eventualmente il sabato mattina). Solo così si potrà recuperare il ritardo accumulato e dare ai professionisti e ai cittadini l'opportunità di utilizzare i bonus in maniera concreta, a vantaggio dell'economia dell'intera città. In questo modo conclude Cesaro - in meno di due mesi si potrebbe azzerare l'arretrato. Non possiamo attendere nuove assunzioni, la questione va risolta prima possibile e l'attività amministrativa non può diventare motivo di stallo a discapito dei cittadini».

