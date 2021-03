28 Marzo 2021

DAL PALAZZO

CENTROSINISTRA

E DECORO ACROPOLI

«Il centro è il biglietto da visita della città, la situazione in cui verte gran parte della pavimentazione del centro è drammatica e anche molte piazze si trovano in forte dissesto». I gruppi di centro sinistra a palazzo dei Priori Attaccano sul decoro dell'acropoli, parlando in particolare delle pavimentazioni che cominciano a saltare. «Ci sono grandissime opportunità legate ai fondi europei per finanziare opere di riqualificazione dei centri storici. Perugia dovrebbe sfruttare queste occasioni per progettare una riqualificazione generale della pavimentazione del centro storico, a partire da corso Vannucci, in fortissimo dissesto».

SCUOLA

IL VOLTA RIPENSA

LA SEDE DI OLMO

Un plesso scolastico che «diverrà una fucina di didattica sperimentale passando anche da una nuova concezione degli spazi e dei tempi». L'idea riguarda il plesso di Olmo dell'Itts Volta. Per discutere del progetto la dirigente Rita Coccia ha incontrato i consulenti che la affiancheranno nel percorso: Stefano Ghedini, Ubaldo Luciani e, in videoconferenza, Samuele Borri, dirigente tecnologo e ingegnere elettronico. «La scuola a Olmo ha detto Coccia non si chiamerà più scuola ma sarà un grande coworking professionale dove i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte andranno periodicamente, a rotazione, e svolgeranno attività insieme alle aziende del territorio alle quali chiederemo di portare competenze a scuola. I ragazzi in quella sede svolgeranno dei lavori, dei progetti con prodotti ben definiti che saranno le stesse aziende a valutare».