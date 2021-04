23 Aprile 2021

DAL PALAZZO

A seguito di un ricorso e di un successivo pronunciamento del Tribunale, il Comune deve versare a due dipendenti (poi transitate presso altri enti per mobilità) delle differenze retributive, per una spesa complessiva di quasi 6mila euro. Lo riporta una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Risorse umane di palazzo dei Priori dei giorni scorsi, con cui viene disposto di dare esecuzione alla sentenza della sezione lavoro del tribunale.

Alla base del ricorso c'è l'iter per la selezione per la progressione economica orizzontale all'interno delle categorie con decorrenza dal primo gennaio 2017. La graduatoria finale, spiega l'atto del Comune, venne approvata il 29 dicembre dello stesso anno e di seguito fu disposto l'inquadramento nelle posizioni economiche superiori dei dipendenti collocati nelle posizioni utili al riconoscimento del beneficio. In quattro hanno fatto ricorso preordinato ad ottenere l'inquadramento nella posizione economica D2, dalla quale risultavano estromessi.

Il Tribunale ha parzialmente accolto le domande delle ricorrenti, portando all'inquadramento nel livello D2 per due sole persone. Il Comune versa dunque le differenze retributive tra le somme effettivamente liquidate ai due ex dipendenti e quelle maggiori spettanti per effetto del loro reinquadramento in categoria D2.

