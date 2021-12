Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:02

LOTTA ALLA DROGA

Sballo per le feste di Natale. La bustina o le bustine di cocaina che diventano un regalo che purtroppo in molti pensano di farsi in questi giorni. Ma quelli nella zona di Ponte Valleceppi dovranno rivolgersi a un altro spacciatore, visto che il ventenne che ne riforniva parecchi di cocaina in giro con un'auto bianca è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni, diretta dal luogotenente Mirko Fringuello.

I militari, durante controlli del territorio, hanno notato un'autovettura di colore bianco con a bordo due soggetti stranieri. Il conducente, vistosi seguito, iniziava immediatamente ad accelerare la marcia, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce, per poi essere successivamente intercettato e fermato, in via Fabrianese, dalla pattuglia.

Il ragazzo era alla guida di un'auto risultata intestata a un uomo residente in Toscana, ma di fatto in uso al giovane arrestato, dove i militari hanno rinvenuto, occultate in un sacco di plastica nero all'interno del cofano motore del veicolo, 21 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 15 grammi, nonché sulla persona del 20enne, alla guida della vettura, quasi mille euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell'attività illecita.

La droga è stata sequestrata, mentre il denaro sarà versato sul libretto di deposito giudiziario.

Nella giornata di ieri, il ragazzo è stato portato in tribunale per la celebrazione del processo con rito direttissmo, al termine del quale il giudice ha convalidato l'arresto e, in seguito al rito abbreviato, il giovane è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e ad una multa di 1.000 euro.

