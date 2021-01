© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CITTÀ CHE CAMBIADal giro di vite per rinnovare lo stadio Renato Curi (con 2,4 milioni per sostituire i vecchi gradoni) a interventi per migliorare l'illuminazione in città e nei quartieri più periferici. C'è di tutto nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche del Comune, approvato di recente dalla giunta. Come riportato ieri su queste colonne, per l'acropoli spicca la messa in sicurezza dei muraglioni di viale Indipendenza e piazza Rossi Scotti (intervento da 150mila euro). Ma il super piano per il periodo 2021-2023 comprende tanto altro. Cioè maxi lavori per più di 50milioni di euro. Ci sono anche alcuni dei cantieri previsti per Fontivegge nell'ambito del piano di rilancio avviato da tempo. Il 2021 vedrà anche il rilancio dell'ex scalo merci che diventerà biblioteca delle nuvole e centro di grafica avanzata con una spesa di quasi 1,5 milioni. C'è pure i recupero dell'ex palazzina Rfi, destinata a dire addio all'abbandono e diventare casa degli artisti (480mila euro).Risorse importanti destinate anche alla partita della viabilità. Nel piano triennale ci sono interventi chiave per alleggerire la pressione del traffico in alcune zone e garantire anche maggiore sicurezza. Per il primo fronte spicca la variante di Prepo Sopra la foto della zona), quella che collegherà con via Mentana. Un giro di vite approvato e pronto a diventare realtà con un investimento (contributo privato) totale di oltre 460mila euro. Prevista anche una rotatoria a Santa Sabina, in strada Corcianese (320mila euro). E poi la scuola, una delle priorità degli ultimi anni con decine di interventi e pure nuovi edifici, novità sulla mobilità dolce e lavori per garantire l'assetto morfologico del territorio. A San Marco, ad esempio, prima della bretella anti curva della morte, rifacimento fognature e sistemazione del verde (300mila euro).