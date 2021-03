15 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Una specie di mappa. Per tenere sotto controllo chi non rispetta le regole. Chi non solo è potenzialmente un pericolo a livello sanitario ma va a danneggiare la maggior parte dei colleghi che, nonostante siano soffocati da crisi e divieti, continuano a seguire scrupolosamente le regole. La mappa in questione è quella di locali pubblici pericolosamente sul crinale assembramenti, i cui modi di fare in questo momento non consentiti non sono sfuggiti all'occhio delle forze dell'ordine e di qualche cittadino di passaggio.

Anche nella giornata di ieri, secondo quanto si apprende, il continuo e quotidiano sforzo da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale nel sorvegliare strade e luoghi pubblici per controllare il rispetto delle norme si è rivolto anche a verificare che realtà in qualche modo già attenzionate non vadano oltre il consentito. Specie nel fine settimana, quando è inevitabile e comprensibile che le persone cerchino qualche ora di svago all'aria aperta nonostante la passeggiata, l'aperitivo o la cena fuori siano fortemente limitati o per nulla consentiti.

Così, tanto nella giornata quanto in quella di ieri, le forze dell'ordine (e in particolar modo gli agenti della questura) nello svolgere i controlli hanno verificato come in alcuni locali in cui nei giorni scorsi erano emerse criticità e situazioni al limite la situazione non stesse degenerando. Dalle zone più centrali, passando per Fontivegge fino a Pian di Massiano, alcune verifiche sono arrivate anche nella zona di Ponte San Giovanni.

MULTE E CHIUSURE

E nonostante la giornata di ieri, viste le condizioni meteo, sia stata sotto il profilo dei controlli decisamente più agevole rispetto a quella soleggiata di sabato, sono scattate alcune sanzioni proprio all'esterno di un locale pubblico. Tre super multe agli avventori, oltre a sanzioni per i titolari, in un'attività commerciale lungo via Palermo. Con la polizia che poi, come detto, ha verificato la situazione di altri locali pubblici finiti sotto osservazione. Nei giorni scorsi è scattata la chiusura temporanea di un locale per inosservanza delle regole. Provvedimenti che sicuramente non possono essere presi a cuor leggero in questo momento ma che sono necessari, come detto, anche per tutelare chi invece rispetta le regole. E sono la stragrande maggioranza dei commercianti. Intanto ieri sera intervento di tre volanti in centro: tre volanti parcheggiate in piazza della Repubblica e agenti nei vicoli.

Da Perugia al comune di Marsciano. Diversi i reati che sono stati ipotizzati per le condotte perpetrate dai proprietari e dai circa 20 giovani, molti provenienti da fuori comune, che si erano radunati per la festa nel seminterrato di una casa in zona Villanova. «Siamo purtroppo costretti a registrare afferma il sindaco Francesca Mele un nuovo gravissimo episodio. Un comportamento vergognoso che coinvolge molti giovani e le loro famiglie e che, al di là delle violazioni della legge e delle posizioni giuridiche dei singoli, attualmente al vaglio degli inquirenti, segnala la totale mancanza di rispetto per il dolore e le gravi difficoltà che tutta la comunità sta vivendo».

Michele Milletti