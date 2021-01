LA RICHIESTA

Una spinta per il completamento dell'intervento di piazza Fortebraccio, già definito, e dei collegamenti pedonali di quest'area con le zone di Elce, porta Sant'Angelo, corso Bersaglieri e Monteluce. La proposta arriva dai gruppi di centrosinistra Idee Persone Perugia, Pd e Rete Civica Giubilei e all'unanimità il consiglio comunale ha detto ok. Un passo in avanti importante per la viabilità pedonale cittadina quello fatto nei giorni scorsi a palazzo dei Priori. La proposta passa anche per l'avvio di una interlocuzione con l'associazione per il Parco del Rio e del Bulagaio e con tutti gli altri soggetti interessati, per valutare l'eventualità di uno studio di fattibilità sul progetto di riqualificazione della zona. «L'area che interseca Porta Sant'Angelo, Porta Pesa e Monteluce ha detto il consigliere di Ipp Fabrizio Croce - è sede di alcune prestigiose istituzioni culturali e di alcuni importanti servizi comunali per la cittadinanza». Motivi che portano alla necessità di creare «un percorso pedonale sicuro lungo viale Sant'Antonio ed i percorsi già allestiti che da esso si diramano che di fatto completerebbe il collegamento tra tre storici quartieri cittadini e la fruizione da parte dei turisti dello splendido panorama che consente di ammirare da un insolito punto di vista il tratto di mura urbiche che conduce all'Arco Etrusco e, dal lato opposto, l'intero Parco del Rio e del Bulagaio che apre verso nord».

