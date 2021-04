23 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







VITA DA CLUB

I Rotary perugini hanno fatto una donazione di tablet per gli studenti dell'Istituto cittadino di istruzione superiore Cavour-Marconi-Pascal. Tredici strumenti necessari per offrire un aiuto concreto ai ragazzi che, attualmente sono costretti a seguire le lezioni online a causa dell'emergenza sanitaria. A compiere il gesto i presidenti dei club professor Simone Cociani, RC Perugia, avvocato Nerio Zuccaccia, RC Perugia Est, e dottor Luigi Guaitini, RC Perugia Trasimeno.

L'operazione con il coordinamento del professor Giuseppe Frenguelli, assistente del governatore del Distretto Rotary 2090. Hanno accolto la donazione dei graditi visitatori la dirigente dell'IIS professoressa Maria Rita Marconi, il professor Maurizio Bilancini e una rappresentanza degli studenti. L'operazione è parte del Progetto RotaryUsaid: Il Rotary e il Governo degli Stati Uniti sostengono la lotta dell'Italia contro il Covid-19, che vede coinvolti i club dei tredici distretti italiani del Rotary che hanno accesso, ognuno di loro ad almeno tre sovvenzioni da 100.000 dollari, per sostenere progetti nel campo della salute, dell'istruzione e dello sviluppo comunitario.

«In questa prima tranche di finanziamento si è privilegiato l'ambito istruzione ha detto Frenguelli -mettendo a disposizione, in accordo con l'Ufficio Scolastico della regione Umbria, oltre 100 tablet che permetteranno agli studenti appartenenti a famiglie che per ragioni economiche non possono dotarsi di strumenti tecnologici per la didattica a distanza, di seguire al meglio le lezioni online. Nei prossimi giorni, a opera dei presidenti dei Rotary club Umbri, seguirà la consegna di altri tablet a Istituti di istruzione superiore regionale, martedì la stessa operazione l'abbiamo fatta a Città della Pieve insieme alla presidente del club locale Gabriella Urbani con la quale abbiamo consegnato i tablet alla dirigente del Liceo Calvino Maria Luongo». «Il quantitativo destinato all'Umbria ha spiegato l'assistente del governatore - fa parte della prima tranche di 5000 tablet donati da Usaid per aiutare gli studenti a proseguire la formazione, grazie ad un pacchetto di assistenza da 60milioni di dollari varato dagli Usa per contrastare la pandemia, e dare il via alla ripresa e alla preparazione per eventuali future epidemie». «Parte attiva delle comunità in cui opera, il Rotary si è dedicato alla selezione di scuole italiane in cui distribuire quei tablet - dichiara Rossella Piccirilli, governatore del Distretto 2090 del Rotary che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Marche e Umbria - la nostra collaborazione con Usaid ci fornisce risorse e competenze preziose per contribuire a rendere le nostre iniziative nell'emergenza più impattanti e sostenibili». Poi spiega: «Nell'ambito della partnership, prevista in 18 mesi, Usaid elargirà 5 milioni di dollari alla Fondazione Rotary International, ente filantropico, per sostenere la risposta alla pandemia, preparare le comunità per il possibile reiterarsi della crisi e affrontare il conseguente impatto sociale ed economico a medio e lungo termine».

Luigi Foglietti