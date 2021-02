L'ARRESTO

GUBBIO Gli hanno trovato un panetto con 270 grammi di cocaina, risultata pura per oltre il 70 per cento, con cui sarebbero venute fuori 1.050 dosi fruttando sul mercato circa 25mila euro. Per questo un giovane di origini albanesi, domiciliato nella zona di Urbino, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Gubbio. L'ipotesi di reato è detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il giovane è stato trasferito al carcere perugino di Capanne a disposizione dell'autorità giudiziaria.

È stato fermato nel corso di un servizio di pattugliamento delle strade, intensificato in questi mesi per controllare il rispetto della normativa anti-Covid e in particolare sugli spostamenti tra regioni limitrofe. Il ragazzo transitava tranquillamente sulla strada della Contessa, all'ingresso di Gubbio proveniente dalle Marche, convinto di non avere problemi. Quando è stato fermato si è però mostrato subito preoccupato e alla richiesta sul motivo dello spostamento ha addotto ragioni di lavoro senza dare subito alcun particolare. Agli agenti sono bastate poche e più approfondite domande per capire che il ragazzo nascondesse qualcosa: la scusa ha retto poco e il giovane, che continuava a cadere in contraddizioni e si faceva sempre più nervoso, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nel vano portaoggetti è stato trovato ben occultato un involucro in cellophane contenente il panetto di cocaina. A quel punto sono scattate le misure con il trasferimento dapprima in caserma.

Massimo Boccucci

