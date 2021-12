Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:02

Da una parte lavori per riqualificare l'asfalto danneggiato e mettere mano ai sottoservizi, dall'altra una nuova strada dove il limite scende a 30 all'ora. Succede in via Bach, a San Sisto nella zona del vecchio campo sportivo, dove sono emerse problematiche sulla sede stradale derivanti da un cedimento fognario. Disposto così il senso unico alternato di marcia e il limite a 30 all'ora. Ma se da una parte ci sono problemi, non mancano soluzioni. Sono iniziati ieri lavori di bitumatura in via Oddi Sforza, a Fontivegge, dove l'asfalto si presentava particolarmente deteriorato. Il Comune, con l'assessore Otello Numerini (Lavori pubblici) ha annunciato che a breve partiranno anche lavori in via del Cavallaccio e via Quieta. Intanto si mette mano a via Oddi Sforza che ha bisogno di un intervento «anche per motivi di decoro urbano, oltre che per salvaguardare veicoli e pedoni». I lavori riguardano anche la piazza su cui si affaccia uno

degli ingressi del parco della Pescaia, a lato delle Fonti di Veggio.

Guardando al versante di viale Sant'Antonio e via della Pergola, scattano oggi lavori di posa della nuova condotta fognaria da parte di Umbre Acque. Previste modifiche alla viabilità fino a venerdì 17 per consentire l'esecuzione dei lavori.