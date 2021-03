25 Marzo 2021

(Lettura 3 minuti)







LA SVOLTA

Il Comune alza il sipario sui due maxi interventi per rivoluzionare Ponte San Giovanni, il più grande quartiere della città pronto a cambiare con i progetti presentati al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del Pinqua, il programma innovativo per la qualità dell'abitare. La svolta sarà definitiva se arriveranno i finanziamenti, ma la sola progettualità fa ben sperare per il futuro, come per Fontivegge col bando periferie. Ne è convinto il sindaco Andrea Romizi: «Quando ci sono le idee il modo per realizzarle si trova sempre. Con queste idee noi non vogliamo solo recuperare dei luoghi, ma intendiamo stravolgere il paradigma: una ferita del territorio può diventare un modello per sostenibilità, vivibilità, servizi e qualità dell'abitare». Ieri la presentazione online dei progetti, introdotti dall'assessore Margherita Scoccia (Urbanistica) che crede nella scommessa sul rilancio. Rilancio per cui il Comune fa ancora rete con l'Università degli Studi, che per l'area in abbandono ex Palazzatti ha studiato una rivoluzione. Psg5g, così è stato chiamato l'intervento 1 dal valore di 17milioni di euro, porterà all'acquisizione e recupero del complesso edilizio, che passerà da 72mila metri cubi a 35mila, con un drastico calo delle unità abitative: da 193 a 40. Spazio che si libera a favore di tecnologia, sostenibilità, verde e socialità. Il Dipartimento di Ingeneria, al lavoro con i gruppi guidati da Paolo Belardi, Franco Cotana e Anna Laura Belardi, ha messo in campo per questo intervento (così come per l'altro più generale per il quartiere) idee progettuali innovative. Riguardo i palazzoni sono stati scelti elementi per garantire una elevata qualità dell'abitare, che faranno del complesso una struttura modello. Sostenibile, sociale, smart, sperimentale, salubre sono le parole guida del piano di lavoro che cambierà drasticamente quello che è definito da anni un ecomostro. L'area avrà una stretta connessione con il sito archeologico etrusco dell'Ipogeo dei Volumni, che sarà valorizzato tanto da renderlo più fruibile e attrattivo (si pensa anche ad una fermata dedicata lungo la linea ferroviaria). E a due passi, a ridosso della piastra commerciale, ci sarà anche l'introduzione di fonti energetiche rinnovabili: nell'area parcheggio Conad infatti, grazie alla collaborazione della società PAC2000, arriverà il fotovoltaico. E l'altro intervento? Anche qua importanti risorse. Ponte San Giovanni da Perugia a città, così è stato chiamato, porterà tante novità e darà una decisa spinta alla mobilità sostenibile. Con 19milioni di euro di spesa prevista, spazio alla riqualificazione dell'asse centrale di via Cestellini e degli spazi ed edifici pubblici di proprietà comunale (Cva, piazza del mercato, nuovo edificio comunale, plesso scolastico Mazzini, aree verdi). Sarà creata una estesa rete ciclopedonale da collegare alla ciclovia sul Tevere e a quella esistente di via Bonucci, con il miglioramento della accessibilità alla stazione di Ponte S. Giovanni. Poi efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, più illuminazione, telecamere e wifi, ecoisole informatizzate grazie alla sinergia con Gesenu. «Ponte San Giovanni ha detto l'assessore Scoccia - necessita di essere ripensato dal punto di vista architettonico e urbanistico, per questo gli interventi previsti riguardano il recupero di grandi edifici oggi in abbandono, ma anche una riqualificazione più generale di molte altre strutture del quartiere. I progetti sono il frutto di un lavoro corale di cui andiamo fieri». Alla presentazione sono intervenuti il dirigente comunale Franco Marini, la direttrice del Manu Mariangela Turchetti e i vertici di Ater, il presidente di Emiliano Napoletti e il dg Luca Federici. Ha espresso soddisfazione il deputato Emanuele Prisco che parla di «progetto di riqualificazione urbana all'insegna della legalità e sostenibilità».

Riccardo Gasperini