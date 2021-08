Sabato 21 Agosto 2021, 05:01

CITTA' DI CASTELLO Era diventato l'incubo di una donna sposata, madre di figli minorenni. Da un anno la perseguitava, la seguiva nei suoi movimenti. Era arrivato ad appostarsi sotto l'abitazione e vicino al posto di lavoro di lei. In più di un'occasione, l'aveva fatta bersaglio di pesanti ingiurie anche in luoghi pubblici, nonostante fosse accompagnata dai figli.

Lui, il carnefice, 40enne, tifernate, incapace di controllare le sue pulsioni. Lei, la vittima, quasi la stessa età, prima ha cercato di resistere, forse ha sperato che quell'uomo un bel giorno desistesse. Alla fine, stremata, ha imboccata la strada giusta. Si è decisa a reagire. Ed ha trovato la forza di denunciare quelle attenzioni, pesanti e soprattutto sgradite, ai carabinieri di Città di Castello. I militari della Stazione, coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti, hanno subito attivato il codice rosso che innova e modifica la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti sanzionatori. Ciò ha permesso di dare la massima priorità agli accertamenti, riferendone l'esito all'autorità giudiziaria. Il magistrato ha accolto la richiesta ed emesso a carico dello stalker il provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

E' la replica, l'ultima in ordine di tempo, di un triste copione dove gli uomini vessano le donne alle quali sono legati o meno da vincoli sentimentali. Vincoli di un amore malato.

Come quello del ragazzo che aveva reso impossibili tanti mesi alla sua ex fidanzata. La intimoriva facendosi vedere sotto casa, la importunava con telefonate e messaggi. Era arrivato ad attaccare manifesti con frasi grondanti affetto. Per attirare l'attenzione di lei aveva addirittura minacciato il suicidio, ma l'intervento delle forze dell'ordine aveva scongiurato insane conseguenze. Situazioni drammaticamente reali, della porta accanto perché è solo questione di mala cultura.

Perché c'è chi non si ferma nemmeno di fronte al divieto di avvicinamento. Perché c'è chi è finito ai domiciliari, disposti dall'autorità giudiziaria come misura più restrittiva, per aver insistito nei suoi comportamenti, arrivando a pedinare in macchina la ex compagna, salvo poi allontanarsi prima dell'arrivo dei tutori dell'ordine. Una piaga, la violenza di genere, combattuta dalle strutture dedicate sul territorio, ma anche attraverso una capillare attività informativa. «Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522 o il centro antiviolenza della tua città al 353.4164699», consigliano gli scontrini fiscali delle farmacie di Città di Castello, tra le prime in Umbria a lanciare il messaggio.

