Fermata coppia dello spaccio con 20 grammi di cocaina nell'auto, quasi 2mila euro in contanti e decine di schede telefoniche e cellulari. Non si ferma il giro di droga nella zona del Trasimeno, con i carabinieri che, grazie ai controlli sempre più mirati, mettono però a segno un altro stop alla vendita di stupefacenti.

I militari dell'aliquota radiomobile del comando compagnia carabinieri di Città della Pieve, hanno fermato infatti un'autovettura in sosta nei pressi di un insediamento industriale con all'interno una coppia di cittadini extracomunitari: un uomo di nazionalità albanese, già noto alle forze dell'ordine, e una donna originaria dell'Ucraina, entrambi domiciliati nella periferia perugina, «rinvenendo, all'interno dell'abitacolo, venti grammi di cocaina, suddivisi in altrettante dosi». Ma il controllo non si è fermato nel luogo in cui la coppia è stata identificata. Infatti, la successiva fase di investigazione, approfondita dagli uomini del nucleo operativo, a seguito di una perquisizione domiciliare, ha consentito poi di sequestrare cinque telefoni cellulari, decine di utenze mobili e quasi 2mila euro in contanti, «denaro presumibile provento dell'attività di spaccio. La coppia arrestata è stata condotta presso la compagnia di Città della Pieve per le incombenze di rito e poi tradotta, come disposto dall'autorità giudiziaria, presso la casa circondariale di Perugia a Capanne.

