Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Dal baratro della chiusura al palcoscenico della Luiss Guido Carli per ricevere l'ambito Premio Non sprecare, giunto alla dodicesima edizione. Una bella storia di rinascita dove, almeno all'inizio, i protagonisti sono undici dipendenti, quattro donne e sette uomini, di un'azienda che si sono trasformati in imprenditori salvando il posto. Di fronte al rischio di ritrovarsi sul lastrico (la proprietà dell'allora Ceramisia aveva deciso di abbassare le serrande per sempre), unirono le loro capacità in una cooperativa, Ceramiche Noi, investendo Naspi, indennità di disoccupazione, liquidazioni: 180mila euro per affittare capannone e macchinari. Sono trascorsi appena due anni, ma oggi, alla luce dei risultati, sembra una vita fa. «Eravamo disperati, con un futuro incerto perché ci avevano comunicato la delocalizzazione in Armenia, adesso abbiamo ricevuto un riconoscimento per la nostra impresa niente di meno che dalla Luiss Guido Carli», commenta non senza un velo di commozione il presidente di Ceramiche Noi, Marco Brozzi. «Ritirare un premio dell'università dei propri sogni è davvero qualcosa di unico». Una cinquantina le ditte italiane monitorate nove mesi prima di arrivare alla decisione di una giuria di grande prestigio.

«Siamo stati scelti per aver non sprecato il lavoro, per aver combattuto per tenercelo perché crediamo in quello che facciamo, per aver contribuito con il deposito del brevetto del piatto antibatterico ad una grande innovazione aziendale, per aver aumentato le commesse nonostante le difficoltà ed il Covid 19, aprendo anche nuovi importanti mercati», spiega Lorenzo Giornelli, responsabile commerciale esteri della cooperativa. «Un traguardo così importante ed inaspettato non può non essere il modo per chiudere in bellezza un anno di grandi soddisfazioni e traguardi per Ceramiche Noi che non si adagia sugli allori e punta ad un nuovo anno di grandi obiettivi», conclude. «Un ulteriore prestigioso riconoscimento al coraggio, alla volontà, alla straordinaria capacità e passione dimostrata dai soci, dai dipendenti e dal management di Ceramiche Noi, simbolo della ripartenza non solo ora ma nei momenti che hanno caratterizzato il loro cammino», commenta il sindaco Luca Secondi. «Un esempio commovente e positivo che ci rende orgogliosi, che conferma la straordinaria capacità del tessuto produttivo tifernate ad ogni livello, la sua vena creativa, artigianale che consente di raggiungere risultati straordinari in ambito nazionale ed internazionale». Walter Rondoni