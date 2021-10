Sabato 23 Ottobre 2021, 05:02

«Da oltre un anno le anziane e gli anziani della città sono in grande difficoltà nell'utilizzo degli autobus a causa della scelta di Busitalia di eliminare gli orari classici affissi alle fermate e sostituirli con un Qr code, strumento certamente efficace per chi dispone della tecnologia e delle competenze adeguate, ma che esclude un grande numero di persone, soprattutto quelle di età più avanzata». Va all'attacco Franca Gasparri, presidente di Auser Perugia, associazione per l'invecchiamento attivo che da mesi continua a raccogliere segnalazioni rispetto alla situazione delle fermate. «Sappiamo che da più parti si sono levate voci per chiedere il ripristino degli orari cartacei tradizionali e a queste voci aggiungiamo la nostra, tanto più che ora, con il superamento di tante restrizioni legate alla pandemia, vengono meno anche eventuali ragioni di carattere sanitario». Così, oltre a segnalare il disagio di tante persone, l'Auser fa un appello per cercare di risolvere la situazione. «Pertanto - conclude la presidente di Auser Franca Gasparri - auspichiamo un ripensamento nell'ottica di garantire un servizio pubblico fondamentale che non può e non deve escludere nessuno».