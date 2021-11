Giovedì 11 Novembre 2021, 05:02

Da Madonna Alta a viale San Domenico, vari provvedimenti sulla viabilità per l'avvio e la prosecuzione di alcuni cantieri cittadini. Nel primo caso, a Madonna Alta, da stasera asfaltature in via della Madonna Alta e strada Pievaiola nel tratto tra la rotatoria Zaganelli (intersezione con via Baracca) e la rotatoria Fellini (intersezione con strada Centova). I lavori si svolgeranno in orario notturno dalle 20.30 alle 6: in questa fascia oraria fino all'1 dicembre divieto di transito in strada Pievaiola, nel tratto compreso tra via Centova e via Madonna Alta, ed in via Madonna Alta nel tratto compreso tra via Madonna Alta e via Baracca (in

relazione allo sviluppo dei lavori). Transito consentito solo ai residenti e veicoli di soccorso/trasporto pubblico con limite a 20 all'ora.

Modifiche alla viabilità anche in zona viale San Domenico per i lavori di messa in sicurezza del bacino di Santa Margherita. Da lunedì prossimo fino al 6 giugno 2022, scattano vari divieti, in relazione allo sviluppo dei lavori, in alcune zone fra viale San Domenico e via del Cortone. In particolare sono previsti vari divieti di sosta ma ci sono anche provvedimenti per la viabilità pedonale.