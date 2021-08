Venerdì 20 Agosto 2021, 05:01

LA STORIA

«Da lunedì sto ricevendo messaggi terribili dai miei ex-allievi di Kabul. I Talebani stanno rifacendo esattamente ciò che facevano 20 anni fa e passano di casa in casa cercando i musicisti. Se va bene gli distruggono gli strumenti, in alcuni casi invece li uccidono». Parole piene di sconforto quelle di Rita Cucè, affermata pianista classica e docente con esperienze d'insegnamento in vari luoghi del mondo, compreso l'Afghanistan. Dalla sua casa di Perugia, dove si è trasferita da circa un anno, ha lanciato un appello per cercare di aiutare quei ragazzi e quelle ragazze che l'avevano avuta come insegnante nei suoi anni a Kabul. «In questi giorni non sto dormendo - ammette - e sto cercando di attivare tutti i canali possibili per trovare un corridoio umanitario e salvare almeno una persona. Confido molto nell'Umbria, terra di San Francesco, e nella città di Perugia che con la sua Università degli Stranieri è un simbolo di apertura verso le altre culture». Alcuni dei ragazzi che la Cucè sta cercando di aiutare vennero nel capoluogo umbro nel 2006, per un concerto diretto dal Maestro Giuliano Silveri che si tenne il 31 marzo all'Auditorium del Conservatorio. «La serata iniziò con me che eseguivo Mozart - ricorda la pianista - poi si sarebbero esibiti gli studenti della Victoria Music School di Kabul. Ricordo che quando finii li vidi con le lacrime agli occhi. Poi loro eseguirono dei brani di musica etnica afghana e il connubio fu a mio parere interessantissimo». Nel 2005 Rita Cucè è stata la prima donna occidentale a tenere un recital a Kabul dopo 22 anni di regime talebano. Sebbene sia rientrata dall'Afghanistan nel 2008 comprende appieno la sofferenza di quei giovani musicisti: «I pericoli erano concreti anche quando andai la prima volta, ma poi divenne sempre più difficile. L'ultima volta la Farnesina mi disse chiaramente se ti rapiscono non faremo nulla e gli stessi afghani mi hanno sconsigliata di tornare. Ho fatto anche qualche lezione all'interno dell'Università, soprattutto per agevolare che partecipassero delle ragazze. Vedere una donna come insegnante per loro era sconvolgente. Ricordo una ragazza che ha declamato delle poesie dopo un mio concerto e per questo è stata uccisa dai suoi parenti. Un'altra si è tolta il velo mentre era in diretta televisiva e ha pagato questo gesto di ribellione con un colpo in testa». Una situazione che si sta riproponendo, come testimoniano i messaggi ricevuti da Faiz, studente di pianoforte oggi poco più che trentenne e alla disperata ricerca di una via di fuga dall'Afghanistan. «Ho scelto di spostarmi a Perugia perché la trovo una città viva e ricettiva. Questa è una terra d'accoglienza» e sono certa che il grido d'aiuto dei musicisti di Kabul qui non resterà inascoltato».

Michele Bellucci