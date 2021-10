Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:02

Da ieri è in funzione all'ospedale Santa Maria della Misericordia un ecografo di ultima generazione. Dotato di tre sonde, è operativo nella sezione di Radiologia del Dea, dove vengono effettuate 15mila prestazioni all'anno. Ora si potranno fare ecografie agli organi, ai tessuti molli e al sistema muscolo - scheletrico, anche con un eventuale mezzo di contrasto, sia in pazienti pediatrici che adulti, e grazie alla tecnologia avanzata integrata si potranno effettuare valutazioni più accurate. Grazie ad una sonda ad alta frequenza particolarmente sensibile, valuterà i più fini corpi estranei sottocutanei o lesioni minime e potrà essere eseguita l'elastosonografia per le epato-patie croniche come, ad esempio, la cirrosi epatica. L'ecografo, altamente performante, è trasportabile per effettuare ecografie direttamente al letto del paziente e nei reparti di Rianimazione e Terapia intensiva. «L'Azienda ospedaliera ha fatto un investimento strategico per tutto l'ospedale», ha sottolineato il dottor Michele Duranti, direttore del dipartimento di Diagnostica per immagini e laboratorio. Per il dottor Paolo Groff, direttore dipartimento di Emergenza «è determinante nella valutazione iniziale del paziente.