Giovedì 2 Settembre 2021, 05:00

L'INIZIATIVA

GUBBIO Sentieri e pellegrinaggi per avvicinare ancora di più le città delle feste con le grandi macchine a spalla. Gubbio, Viterbo, Nola, Palmi e Sassari hanno deciso di condividere un focus su queste risorse naturalistiche e spirituali nelle comunità della Rete che esalta le tradizioni storico-folkloristiche delle macchine a spalla. Appuntamento, oggi alle ore 18 nella sala Ex Refettorio della biblioteca Sperelliana, per l'organizzazione di Comune, Diocesi e componenti ceraiole, con la collaborazione e il coordinamento di Patrizia Nardi, responsabile tecnico-scientifico dei progetti Unesco Rete delle grandi macchine a spalla.

Non è un mistero che Gubbio punta ormai da anni a far inserire la Festa dei Ceri nel patrimonio immateriale dell'Unesco, dopo la candidatura solitaria esclusa dall'organismo internazionale e il tentativo di rientrare attraverso la disponibilità delle altre città della Rete anche se l'Unesco per ora non ha preso decisioni concrete. Sentieri in rete. Sentieri e pellegrinaggi nelle comunità della Rete delle grandi macchine a spalla, questo il titolo dell'evento.

Mentre la comunità eugubina nell'incontro odierno potrà riunirsi in presenza, secondo le attuali norme di contrasto al Covid, presso la sala Ex Refettorio della biblioteca Sperelliana-Centro di documentazione e studio sulla festa dei Ceri Adolfo Barbi, le altre comunità coinvolte parteciperanno collegandosi al canale YouTube della Sperelliana, all'apposito link aperto a tutti (https://www.youtube.com/channel/UCRgS2BuOoQ10-jwpHeKy22Q). Interverranno il sindaco Filippo Mario Stirati, il vescovo Luciano Paolucci Bedini, Patrizia Nardi e i rappresentanti delle comunità della Rete che metteranno in comune le varie realtà legati ai pellegrinaggi nei rispettivi contesti che uniscono natura e tradizioni. Il rafforzamento dei rapporti all'interno della Rete vuole essere per Gubbio la spinta decisiva per la prospettiva della festa dei Ceri che attende ormai da anni il riconoscimento internazionale dell'Unesco.

Massimo Boccucci

