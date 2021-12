Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

LA STORIA

FOSSATO DI VICO Quattro giovani moschettieri del rock si stanno facendo largo tra produzioni, contest ed esibizioni. Si chiamano Hellvillum, dal nome antico di Fossato di Vico e con una elle in più per dare più anima col superlativo alla loro musica. Il ventiseienne Roberto Stacchiotti voce e chitarra ritmica, il pari età gualdese Simone Campioni chitarra solista, il ventiduenne Mario Giombetti al basso elettrico e il venticinquenne Samuele Salciarini alla batteria sono reduci da un contest a Macerata, dove hanno partecipato all'Homeless Fest organizzato dalla Regione Marche. Si sono esibiti con tre brani per un quarto d'ora, con una giuria altamente specializzata che ha valutato e ha chiesto ai quattro musicisti particolari sulle proprie esperienze e i contenuti. In questa occasione gli Hellvillum hanno instaurato rapporti con altri gruppi musicali gettando le basi di una prospettiva condivisa. Il gruppo ha iniziato tre anni fa interpretando le cover delle più grandi canzoni del rock, di gruppi epici come Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. «Il nostro è un percorso in evoluzione - dice il frontman Roberto Stacchiotti - che ci ha visto cominciare a scrivere pezzi rock nel primo periodo della pandemia». Sono nati così i brani Anomalia, Non è il paradiso e Fuori dalla realtà con i suoi toni più scuri e duri. «In sala prove - racconta Simone Campioni - ciascuno porta una traccia e ci si confronta, poi per il testo si mettono assieme le idee e tocca a Roberto fare la sintesi». Questi giovani pieni di vita si sono esibiti nell'eugubino-gualdese, per poi approdare nelle Marche. Il futuro? «Nel 2022 pensiamo - annuncia Mario Giombetti - di realizzare un disco. Stiamo lavorando ad altri tre brani». La prima consacrazione al Tour Music Fest, selezione live a Firenze. «In studio di registrazione a Sesto Fiorentino - ricorda Samuele Salciarini - abbiamo conosciuto Piero Pelù». Quell'incontro ravvicinato del terzo tipo ha rafforzato la prospettiva di conquistare i giovani con un genere non commerciale e dal forte impatto sonoro.

