Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:02

GLI EVENTI

Nei quartieri il Natale spinge anche la solidarietà. Così prende forma il mercatino Natale al Colle, che si terrà a Collestrada da oggi fino a sabato. A promuoverlo Aps Accademia Focus di Perugia, Avis comunale e Associazione

Colle della Strada. L'obiettivo è raccogliere fondi da destinare alle attività sociali collegate alle tre associazioni promotrici e da devolvere in beneficenza. Ieri la presentazione in Comune con gli assessori Leonardo Varasano (Cultura) ed Edi Cicchi (Sociale), poi Luciana Renzini (Colle della Strada) ed Elvira Carrese (Focus). Protagonisti del mercatino saranno anche studenti dell'Iis Cavour-Marconi-Pascal che hanno creato per oggetti complementari nell'ambito della moda nell'ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro. A rappresentare l'istituto c'era la prof Paola Viscuso.

Dai mercatini alle luminarie, il passo è breve. In questi giorni si sono accese le luci anche a Montebello. L'associazione Monte+bello via social, nel ringraziare il Comune, ha parlato di una «bellissima illuminazione che scalda il cuore e l'anima», augurando buone feste al quartiere.

Spostandosi più in centro, con l'attenzione focalizzata anche sugli eventi per i più piccini, c'è in programma una caccia al tesoro di Babbo Natale nel magnifico rione di Porta Santa Susanna. Appuntamento sabato 18 alle 16,30 in via dei Priori, all'altezza di piazzetta Santo Stefano.