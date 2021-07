Sabato 10 Luglio 2021, 05:01

IL PROBLEMA

COLLAZZONE Dalle verdi e amene colline di Casalalta stanno per partire una cinquantine di bellicose lettere di protesta, tutte uguali, indirizzate al presidente della Provincia Luciano Bacchetta. Invece di firmare in cinquanta una lettera, ognuno dei pochi abitanti di Casalalta ha scritto la sua personale con nome e cognome. Le lettere contengono un appello ad intervenire urgentemente, in quanto i cittadini della piccola frazione sono esasperati dalle pessime condizioni della strada provinciale 419 che dalla Valle del Puglia risale verso il paese. Viene richiesto «un intervento risolutore sul manto stradale, ormai in versione groviera, anziché continuare a tappare le buche con scarsi risultati come avviene ormai da svariati anni». Gli abitanti si lamentano: «Numerosi i danni che sono stati subiti dalle vetture, tra sospensioni che saltano e gomme che si squarciano, che spesso finiscono in officina».

Dopo le tante segnalazioni verbali fatte ai responsabili, ora tutti sperano che, finalmente, le lettere, sottoscritte dai residenti, ma anche da chi si trova a passare da lì per lavoro, sortiscano gli effetti desiderati. La protesta si trasforma anche in segnalazione al presidente: «Lungo la strada ci sono alberi a rischio caduta con conseguenze immaginabili, le chiediamo a chi compete la messa in sicurezza di tale pericolo».

Lu.Fog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA