Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:02

IMPIANTISTICA

Il piano per la messa in sicurezza da 1,3 milioni di euro è definito, ma le verifiche strumentali sul vecchio Curi non sono ancora finite. Per questo ieri mattina attorno allo stadio c'era una gigantesca gru per la movimentazione di materiali particolarmente pesanti. Sono infatti scattate le operazioni di spostamento di alcuni gradoni dalla curva Sud, praticamente inutilizzata da anni, alla curva Nord. Il motivo? L'ha spiegato l'assessore comunale allo Sport Clara Pastorelli, dicendo che i pannelli dalla Sud saranno montati nella curva dirimpettaia «in sostituzione di quelli che verranno prelevati per essere sottoposti a prove di rottura, così da concludere il programma delle verifiche strumentali sulle strutture dello stadio». Un test, quest'ultimo, che è stato richiesto dalla commissione Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dal collaudatore. L'intervento scattato ieri mattina, con più di qualche curioso nell'area esterna dello stadio ad osservare le operazioni «scaturisce dalla esigenza di integrare le prove di carico sino ad oggi eseguite spiega l'assessore Pastorelli - con ulteriori prove capaci di evidenziare le modalità e la successione temporale con cui si andranno a manifestare i meccanismi di rottura conseguenti alle sollecitazioni principalmente agenti». Le prove in corso dovranno interessare i gradoni che, nel corso del tempo «sono stati assoggettati alle più severe condizioni di esercizio. Le evidenze delle prove, le relative informazioni e risultati ottenuti, in tale modo, potranno essere considerati validi ed estendibili a tutti gli altri settori dello stadio con il fine di verificarne la sicurezza generale in condizioni d'uso». Sotto osservazione in particolare la parte centrale della curva Nord, con i gradoni dove è riscontrabile anche un evidente stato di degrado con distacco di copriferro. Le prove in corso, come spiegato dal Comune, sono effettuate per conto dell'ente dal Perugia Calcio. Le analisi fino a oggi avevano «evidenziato che tutti e quattro i settori dello stadio necessitano di interventi di adeguamento statico-sismico che devono riguardare la struttura portante in acciaio ed il ripristino della funzionalità dei gradoni». La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per gli interventi e definito un cronoprogramma suddiviso per stralci funzionali garantendo la costante fruibilità dello stadio per tutto il campionato di serie B 2021-22 (secondo la capienza possibile, 5mila tifosi, stabilita dalla commissione provinciale e in base alle normative Covid-19).

Riccardo Gasperini