Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:02

IL NODO STADIO

Per la messa in sicurezza dello stadio Curi serve più di 1 milione di euro. Per la precisione 1,3. L'intervento è quello oramai conosciuto da tempo, quello sulle strutture in acciaio e sui gradoni. Dopo una serie di verifiche sulla vulnerabilità sismica eseguite anche con la presenza di pubblico in occasione delle gare interne dei Grifoni, il Comune ha fatto chiarezza sugli interventi che servono e ieri, su proposta dell'assessore allo Sport Clara Pastorelli, è stato approvato in giunta il progetto di fattibilità per gli interventi.

Le verifiche sono state effettuate su input della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ed eseguite per conto del Comune dall'Ac Perugia, che ha in concessione l'impianto. I risultati delle analisi? «Hanno evidenziato che tutti e quattro i settori dello stadio necessitano di interventi di adeguamento statico-sismico che devono riguardare la struttura portante in acciaio ed il ripristino della funzionalità dei gradoni». Così il Comune in una nota di ieri, dove si evidenzia che «in particolare le opere sulle strutture in acciaio sono finalizzate a rinforzare elementi strutturali esistenti, ad inserire una serie di puntoni e tiranti tesi a irrobustire le controventature, così da rendere sismicamente adeguata la struttura in acciaio di ogni singolo settore». Riguardo i gradoni, invece «se ne prevede la totale e/o parziale sostituzione, con differenze settore per settore, in ragione dello stato di conservazione». Chiaro che, per garantire di poter andare avanti con l'attuale Curi, si parla di lavori che non possono essere evitati. Lavori che, nonostante i costi, non chiudono di certo la pratica del nuovo stadio, che rimane aperta.

Il progetto di fattibilità tecnica, ha spiegato l'ente, prevede un impegno economico per i lavori citati di circa 1,3 milioni di euro ed un cronoprogramma degli stessi suddiviso per stralci funzionali onde garantire la costante fruibilità dello stadio per tutto il campionato di serie B 2021-2022 in corso secondo la capienza stabilita dalla commissione provinciale anche alla luce delle restrizioni legate al contenimento del Covid-19.

«Il Curi spiega Pastorelli - rappresenta la struttura identitaria della città nonché il simbolo per eccellenza dello sport a Perugia. Consapevole dell'importanza che riveste l'impianto e del legame indissolubile che lega i perugini al Renato Curi, l'amministrazione conferma con questo provvedimento il suo impegno in merito alla costante riqualificazione dello stadio».