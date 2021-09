Venerdì 17 Settembre 2021, 05:03

IL CASO

Un doppio binario per lo stadio Curi. Da una parte l'emergenza dell'agibilità e della capienza e dall'altra il lavoro per il nuovo Curi. In mezzo il caso dello striscione, per la situazione di precarietà dello stadio, contro l'assessore allo Sport, Clara Pastorelli, affisso alla balaustra della curva Nord. Striscione con in fondo la solita frase anti presidente Santopadre. La Digos, guidata da Gianfranco Leva, sta effettuando accertamenti per capire come lo striscione, con la firma Ultras curva Nord, possa essere entrato nello stadio formalmente chiuso anche se c'era un cancello aperto per lo svolgimento di alcuni lavori. Le telecamere di videosorveglianza dovrebbero dare una mano per l'accertamento. Sorprende, naturalmente, non la protesta degli ultrà (c'è chi ricorda lo striscione di qualche anno fa contro l'allora sindaco Boccali), ma il fatto che lo striscione sia stato appeso in curva con tanta facilità.

IL NUOVO STADIO

Ieri mattina, dopo il rinvio di giovedì scorso, doveva tenersi, in videoconferenza, un altro summit con il Credito sportivo per mettere a punto il piano finanziario per il nuovo stadio. Ma l'incontro è durato pochi minuti. Il tempo dei saluti, di verificare che gli impegni sia del presidente del Credito Sportivo, Andrea Abodi, che del sindaco Andrea Romizi non potevano permettere il confronto (presenti anche gli assessori all'Urbanistica Margherita Scoccia, allo Sport Clara Pastorelli e al Bilancio Cristina Bertinelli) e le parti hanno deciso di rivedersi. Lo stesso summit, calendarizzato prima dello stop agostano per giovedì della scorsa settimana, era stato già rinviato. L'ingorgo di impegni arrivati sull'uscio dell'incontro di ieri ha fatto tramontare anche la seconda data. Aggiornamento a breve perché il tempo stringe e la partita dei finanziamenti, una volta stabilito l'impegno del Comune, è la chiave di volta per vedere il progetto del nuovo Curi andare avanti con possibilità di fare centro.

NODO AGIBILITÀ

Oggi, invece, nuovo sopralluogo al Curi della Commissione provinciale di vigilanza per i pubblici spettacoli. Fino alla gara con l'Ascoli le autorizzazioni sono state date partita per partita. Si stabilirà la capienza (ora fissata qualche decina di posti più su dei cinquemila) e verrà deciso se il via libera della Commissione potrà essere dato per un periodo di almeno sei mesi oppure ci sarà bisogno di un sopralluogo prima di ogni gara interbna del Perugia come quello che ci sarà oggi in vista dell'arrivo del Cosenza (domani, fischio d'inizio ore 15). Il sopralluogo della Commissione di vigilanza provinciale è stato preceduto, da quello che filtra, da un vertice tecnico in Comune per valutare la situazione. Confermato, come ipotizzato la scorsa settimana in una nota dell'amministrazione comunale, che gli ultimi lavori di adeguamento e miglioramento strutturale verranno programmati per la fine della primavera e per l'estate del prossimo anno.

