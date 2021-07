Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

AMBIENTE

Sui processi di progettazione, gestione, tutela e valorizzazione del verde in città i cittadini saranno presto chiamati a diventare protagonisti in prima linea. Diventerà infatti realtà la consulta del verde, strumento di partecipazione attiva chiesta a più riprese da numerose associazioni ambientaliste e ieri approvata dalla commissione Urbanistica di palazzo dei Priori.

A mettere sul tavolo la pratica, passata all'unanimità, Maria Cristina Morbello (M5s). La consulta si aggiunge al nuovo regolamento del verde, che è in fase di realizzazione. Ma come funzionerà? Il compito della futura consulta, come ricordato ieri prima della votazione in commissione, sarà quello di formulare proposte, pareri, indicazioni per il migliore esame, approfondimento e sviluppo delle iniziative e degli atti amministrativi riguardanti le varie azioni, ma anche per la modifica e il miglioramento del nuovo regolamento comunale del verde pubblico e privato. Insomma, tanti passaggi che avvicinano sempre di più all'obiettivo della tutela del verde, tema particolarmente al centro del dibattito nelle zone oggetto dei grandi interventi di riqualificazione, che spesso comportano un impatto forte su alberi e parchi.

Per i tanti fronti su cui sarà chiamata ad esprimersi, saranno molti i componenti della consulta.

A fianco delle figure istituzionali, appunto associazioni e comitati ambientalisti e, nel caso lo deliberino, un rappresentante dell'ordine dei Dottori agronomi e forestali, uno del Collegio provinciale dei periti agrari, uno dell'ordine degli Architetti e infine uno del dipartimento di Scienze agrarie. Ieri da architetti e periti agrari, intervenuti alla seduta della commissione, c'è già stata disponibilità a collaborare.

IL FRONTE INCENDI

A proposito di ambiente, nei giorni in cui anche il Perugino soffre per gli incendi, dal Comune esce l'ordinanza sindacale (valida fino al 30 settembre) per la pulizia dei terreni incolti.

Viene chiesto, in particolare, di «provvedere alla rimozione della vegetazione secca facilmente infiammabile lungo tutto il perimetro degli edifici e al confine di strade, per una fascia di almeno 20 metri di larghezza». Stesse accortezze anche per chi ha terreni limitrofi alle linee ferroviarie. Per chi sgarra multe da 25 a 500 euro. Il Comune si è mosso in questi giorni per le alte temperature e gli incendi registrati nelle ultime ore. Con l'occasione l'assessore alla Sicurezza e protezione civile Luca Merli ha voluto i vigili del fuoco «come sempre per l'impegno e il coraggio con cui operano».

L'ultimo super intervento nella zona di Castel Rigone per un incendio sviluppatosi su più fronti e sul quale sono ancora in corso accertamenti.

