Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

CULTURA & TURISMO

CITTÀ DI CASTELLO Effetto Raffaello. In fila per ammirare i prodigi di uno dei geni del Rinascimento alla Pinacoteca comunale fino al 9 gennaio. Oltre 250 le presenze nella giornata di domenica, all'indomani dell'inaugurazione, nel primo vero test di apertura al pubblico che si è consolidato ieri nel ponte di Ognissanti. Per la mostra Raffaello giovane a Città di Castello ed il suo sguardo festa di popolo e di visitatori che hanno accolto con grande interesse la prestigiosa rassegna con disegni e dipinti dell'artista urbinate collocati in una sequenza suggestiva ma chiara. Comprensibile al grande pubblico, interessante per gli specialisti. Il Gonfalone della Santissima Trinità è diventato più godibile ed affascinante dopo l'intervento di reintegro delle lacune da parte dell'Istituto Centrale del Restauro. Spettacolare l'accostamento al Martirio di San Sebastiano di Luca Signorelli con il quale d'ora in poi condividerà la stessa sala. L'Incoronazione di San Nicola da Tolentino, documentata opera prima di Raffaello, è presente con tre frammenti ed una stupefacente simulazione digitale che ne ricompone struttura e genesi. Tre disegni di studio per i ritratti giovanili, preparatori dello Sposalizio della Vergine, concludono il percorso siglato dalla Bottega Tifernate. Proprio Francesca e Stefano Lazzari, i titolari, come Raffaello ai suoi tempi, seguono con grande attenzione il lavoro per creare giorno dopo giorno una copia perfetta dello Sposalizio, da lasciare in dono alla Pinacoteca, accessibile adesso dal portone rinascimentale di piazza delle Tabacchine. Il grande giardino all'italiana e la facciata a graffiti di Palazzo Vitelli alla Cannoniera diventano così il benvenuto di Città di Castello a chi arriva per la mostra curata da Marica Mercalli, Laura Teza e da un comitato scientifico di livello internazionale.

Promossa dal Comitato regionale umbro per le celebrazioni raffaellesche e da Regione Umbria, è inserita nel calendario delle manifestazioni approvate dal Comitato nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, presieduto da Antonio Paolucci prima, da Michela di Macco adesso. «Un evento espositivo a lungo rinviato a causa dell'emergenza pandemica che finalmente ha visto la luce, che dona speranza per valorizzare l'offerta culturale cittadina», sottolinea il sindaco Luca Secondi, ringraziando «il tenente colonnello Guido Barbieri, comandante del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale dell'Umbria per l'attenzione». Apertura al pubblico dal martedì alla domenica con orari 10-13, 15-18. Chiusa il 25 dicembre, l'1 gennaio, il lunedì ad eccezione dei festivi e prefestivi. Info: 075.8554202 - cultura@ilpoliedro.org - www.cittadicastelloturismo.it

Walter Rondoni