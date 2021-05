17 Maggio 2021

CULTURA

Riprendono in presenza con la presentazione del romanzo storico Da Carthago Nova a Casilinum, di Luigi Bandiera, gli incontri con autori iniziati nel gennaio 2020, prima della pandemia, e poi proseguiti da remoto sulla piattaforma Zoom e sulla Radio regionale T, grazie al coordinamento di Claudio Zeni. L'appuntamento è per giovedì 20 alle 17 nella sala del consiglio della Provincia, in piazza Italia. L'incontro inizierà con i saluti del presidente Luciano Bacchetta e del prefetto Armando Gradone. Ne parleranno con l'autore, Mario Tosti, storico, docente universitario, Pasquale Guerra, scrittore, docente di lettere. Modera Fausto Cardella, già procuratore generale di Perugia, presidente della Fondazione Umbria contro l'usura.

Da Carthago Nova a Casilinum narra della lunga marcia di Annibale e l'eroica resistenza di Casilino. «Sebbene per un numero limitato di posti spiega Bacchetta - la sala del consiglio provinciale, una delle più significative dal punto di vista storico-culturale dell'Umbria, riapre quindi al pubblico. L'auspicio è quello che sia l'inizio di una ripartenza dopo il difficile anno che abbiamo alle spalle. Ringrazio il prefetto Gradone, il dottor Cardella, Luigi Bandiera e i prestigiosi relatori per aver scelto il palazzo di piazza Italia e invito tutti a partecipare anche da remoto a questo incontro». Chi volesse seguire on line, può collegarsi a https://provinciaperugia.consiglicloud.it/home.