Per l'accesso alle biblioteche e lo svolgimento di attività culturali organizzate nelle varie strutture, il Comune ha definito il piano estivo. Piano inteso come programmazione degli orari, spalmati nell'arco della giornata. La determinazione dirigenziale 1257 dell'area Servizi alla persona spiega che è «possibile prolungare l'orario di apertura al pubblico delle biblioteche comunali durante i pomeriggi anche al fine di dare un segnale positivo agli utenti e alla città per la ripresa dei servizi bibliotecari e delle attività culturali organizzate dalle biblioteche stesse». Una spinta alla ripartenza insomma dopo la fase più dura dell'emergenza Covid, che comporta ancora alcune regole di base (su tutti l'uso delle mascherine e l'osservanza del distanziamento tra persone) sia per l'accesso alle strutture che per lo svolgimento di eventi.

Il piano orari estivo entrerà in vigore da lunedì 21. Biblioteca Augusta: dal lunedì al venerdì 9-13 e lunedì e mercoledì 15-18,30; Biblioteca Biblionet: dal lunedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì 15-19; biblioteca Villa Urbani: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì 15-19; Biblioteca Sandro Penna: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, lunedì e mercoledì 15-19; Biblioteca San Matteo degli Armeni: lunedì chiuso al pubblico tutto il giorno, dal martedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì 15,30-19,30.



