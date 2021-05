7 Maggio 2021

Le porte della Sala Cannoniera della Rocca Paolina di Perugia si sono aperte per ospitare una mostra di pittura dai sapori latini. Massimo Lenterna, artista e mecenate, ha infatti inaugurato CubArte in Città, una rassegna di 105 opere provenienti dal ricco e coloratissimo mondo caraibico, nello specifico da Cuba. Si va dalle tele bicrome di Delgado che sfruttano l'arte rupestre per descrivere l'apparente pesantezza di una pietra che non è, ai tratti informali di Kender che, all'opposto, tinge le sue tele di colori dai tratti informali, lasciando allo spettatore il compito di dare un senso all'opera. Il tutto passando per gli ipotetici paesaggi di Glez, lo smisurato amore per la propria terra di Maikel e lo scorrere del tempo rappresentato da Jalain, solo per citarne altri. Rappresentare tutto questo universo di voci e colori in un'unica mostra è compito arduo, ma le oltre 100 opere installate si prefiggono questo compito. In questo senso, CubArte in città si pone come la più importante rappresentazione di arte cubana in Italia. Una mostra senza precedenti per la pluralità e quantità di opere di un mondo, quello cubano, che per troppo tempo è stato relegato ai margini dell'occidente ma che ha trovato spazio grazie al patrocinio del Comune di Perugia oltre agli enti promotori privati. L'iniziativa, infatti, è stata promossa e patrocinata da Cerco&Trovo e Istituto Italiano Design, che dal 1999 ha sempre appoggiato iniziative a tema Arte e Design.

