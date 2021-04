2 Aprile 2021

CULTURA

In tempo di Covid, quando la parola guida è distanza, c'è chi si muove per unire due città, Perugia e il borgo medievale francese Pérouges, lontane sulla carta geografica ma vicine grazie ad una leggenda. Quella che racconta la fondazione della cittadina d'oltralpe da parte di una colonia di Galli passati per Perugia e ispirati dalla bellezza della città. E se è vero che in ogni leggenda c'è un po' di verità, una realtà composta da giovanissimi, Codex39, si muove per avviare una ricerca che potrebbe portare ad un nuovo gemellaggio. Al lavoro ci sono degli studenti: Gaia Morosini, Riccardo Cantoni, Alessia Ciampelli e Chiara Casagrande. Da loro l'impulso per creare un «soggetto catalizzatore di connessioni culturali e territoriali, attraverso la creazione di legami tra la realtà italiana e quelle estere». È nato così il progetto Le Perugia nel mondo, patrocinato dai due Comuni in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Lione. Strutturato in tre fasi, prevede la realizzazione di videointerviste che promuovono artigiani e commercianti delle due città e seminari sui legami culturali, storici, artistici ed enogastronomici, che saranno pubblicati nei social di Codex39 da martedì. Parteciperanno Annibale Fracasso di Torrepaduli (segretario generale Camera di Commercio Italiana di Lione), gli assessori Leonardo Varasano e Claude Brozzoni (Cultura), Paolo Braconi, già docente dell'Università degli Studi e Anna Pastore (direttrice Istituto Italiano di Cultura di Lione).