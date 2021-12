Lunedì 6 Dicembre 2021, 05:01

CULTURA

GUBBIO Un nuovo spazio dedicato alla promozione e valorizzazione dei linguaggi contemporanei di arte, design, architettura e fotografia. Nasce anche come luogo di incontro, confronto e conoscenza delle ricerche di artisti, artigiani e designer. In corso Garibaldi è stata aperta sabato scorso la temporary gallery Fabrizio Milesi Atelier.

Per l'esordio pubblico, la galleria presenta Timeland, il lavoro visuale di Roberto Ghezzi e Antonio Massarutto con le sperimentazioni sonore di Massimiliano Pambianco. Nata da una idea di Fabrizio Milesi e il suo studio, a cura di Mara Predicatori (storica e critica d'arte), l'esposizione offre un'esperienza estetica capace di far riflettere su alcuni snodi del rapporto uomo-natura e sul potente strumento del tempo quale matrice che impone nuovi sensi e visioni anche del naturale. Ghezzi mostra una serie di lavori su tela e alcune installazioni artistiche nate dall'azione diretta di terra, acqua, aria, esseri viventi, nella loro struttura di legni intrecciati o reti metalliche.

Pambianco con i suoi algoritmi musicali fatti di modulazioni di suoni e parole, restituisce nella forma astratta e concreta a un tempo della musica elettronica una trama di riflessioni intorno ai temi della transizione ecologica e sostenibilità.

Massimo Boccucci

