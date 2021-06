IL CALENDARIO

Estate all'insegna della cultura e dei grandi appuntamenti. Sono partiti da qualche giorno gli eventi di giugno, organizzati dal Comune con il supporto di numerose realtà, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. «Dopo gli eventi dei mesi scorsi, ora il programma si arricchisce ulteriormente», spiega l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano. Alle tre mostre in atto (a San Matteo degli Armeni, al Museo Archeologico Nazionale e alla biblioteca Augusta) si affianca un ricco programma di conferenze. Domani alla sala dei Notari ci sarà Cento anni di Dante (1921-2021), a cura di Marco Grimaldi, professore aggregato di Filologia della letteratura italiana alla Sapienza.

Il secondo evento da non perdere sarà venerdì 18 giugno al Manu, dove andrà in scena una sfilata a cura dell'Istituto italiano Design, seguita dall'intervista all'artista George Cochrane, professore di arte alla Fairleigh Dickinson University di Madison (New Jersey). Sempre il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria il 23 ospiterà la conferenza su La scrittura di Dante a cura di Attilio Bartoli Langeli, tra i più noti paleografi italiani. Infine, grande chiusura il 27 a San Matteo degli Armeni con la conferenza Dante e le stelle, a cura di Sperello di Serego Alighieri e Maurizio Busso, entrambi astronomi di fama internazionale, di cui il primo discendente di Dante, che si occuperanno di come il sommo poeta concepisce l'universo e le stelle.

DANCE GALLERY

Spazio anche per altri spettacoli, incontri con gli artisti, masterclass, talk, cinema, residenze creative, laboratori creativi per adulti e bambini. Torna Dance Gallery, che animerò l'estate di varie piazze della regione. Fra cui Perugia, con una lunga serie di appuntamenti, presentati a palazzo Penna. Ad esempio dall'1 al 4 luglio, nel complesso Sant'Anna in viale Roma, va in scena il festival Corpi Uscenti, ideato da Dance Gallery, con il sostegno di MiC e Regione Umbria e la collaborazione del Comune.

Nel sito www.dancegallery.com il programma completo con tutti gli appuntamenti di quello che si preannuncia un programma «importante e molto vario con performance di danza, ma anche cinema, talk, masterclass. In sostanza ci sarà un'offerta rivolta ad un pubblico ampio e per tutti i gusti». «Erano quasi due anni sottolinea Varasano - che questa manifestazione non si teneva a causa delle restrizioni, ritrovarla così ricca e così vitale è un bene prezioso per la nostra città».

Riccardo Gasperini

Lunedì 14 Giugno 2021, 05:01