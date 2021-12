Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

CULTURA

CITTÀ DI CASTELLO Due pubblicazioni nel segno di Raffaello. Alle 15,30 nelle scuderie di Palazzo Vitelli alla Cannoniera, Michela di Macco, presidente del comitato nazionale per i 500 anni dalla morte del grandissimo urbinate, e Alessandro Zuccari, ordinario di Storia dell'arte moderna all'università La Sapienza di Roma ed Accademico Linceo, presentano il catalogo della mostra Raffaello giovane a Città di Castello ed il suo sguardo.

L'evento espositivo è curato da Marica Mercalli e Laura Teza che fanno parte del comitato scientifico insieme a Maria Brucato, Elvira Cajano, Filippo Camerota, Matteo Ceriana, Francesco Paolo Di Teodoro, Sybille Ebert-Schifferer, Sylvia Ferino-Pagden, Rudolf Hiller von Gaertringen, Rosaria Mencarelli, Maria Rita Silvestrelli. Il catalogo raccoglie i loro saggi e quelli dei migliori specialisti di Perugino e Raffaello, presentando importanti novità. Tra le principali, la ricostruzione a colori della prima opera documentata di Raffaello, l'Incoronazione di San Nicola da Tolentino, esposta attraverso un'installazione digitale prodotta dal Museo Galileo di Firenze, ed il resoconto del restauro del Gonfalone della Santissima Trinità.

Ben altro target per il libro didattico-divulgativo Raffaello a Città di Castello-Artea incontra Raffaello, scritto da Fabiana Giulietti ed Emanuela Pantalla, destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le autrici si propongono di sensibilizzare i più piccoli verso il patrimonio di arti figurative classiche esistenti a Città di Castello. L'approccio è leggero, giocoso, la veste editoriale colorata e divertente per consentire ai bambini di cogliere agevolmente precisi riferimenti storico-artistici presenti nel territorio.

Walter Rondoni