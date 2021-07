Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

IL RESTAURO

Sembra quasi un gioco di parole, grazie al progetto Cappottomio di Enigas e Luce, Cucinelli rifarà il vestito alla Cattedrale di San Lorenzo. Non è un gioco di parole ma un modello di mecenatismo per tutti gli imprenditori quello proposto dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, ed Eni gas e luce, che grazie al Bonus facciate istituito con la legge finanziaria del 2020, hanno programmato tre step di intervento in un anno e mezzo di lavoro per restituire l'antico splendore della Cattedrale alla città di Perugia. Iniziati il 12 luglio con il Primo stralcio che prevede una spesa di 2.34 milioni, verrà restaurata la facciata sud e della facciata est, proseguiranno successivamente con la scalinata esterna e il monumento bronzeo a Giulio III. Il progetto è stato presentato ieri alla presenza di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Gualtiero Bassetti, di Brunello Cucinelli Presidente della, dell'architetto Elvira Cajano Soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, del Sindaco di Perugia Andrea Romizi, e di Mons. Fausto Sciurpa, Arciprete della Cattedrale. Il Cardinale Bassetti ha introdotto la conferenza stampa ricordando che La cattedrale di San Lorenzo, cuore e punto di riferimento della vita liturgica di tutta la comunità diocesana, esprime, anche nella sua collocazione e nella sua configurazione architettonica, il centro nevralgico della Perugia civile e religiosa. Con le sue mura imponenti e disadorne richiama con forza la precarietà dell'esistenza, dove il non finito manifesta tutta l'incompletezza umana, che solo in Dio raggiunge il pieno compimento e splendore. I suoi immensi spazi, vuoti durante il tempo di pandemia, ci hanno impressionato ed emozionato. Con la ripresa dei flussi di persone e soprattutto della vita liturgica, si avverte quanto mai necessario il restauro delle possenti prospetti laterali che da secoli sorreggono questo edificio maestoso eppure fragile, stretto insieme da un delicato equilibrio architettonico. Cucinelli, ha presentato il progetto di restauro, parlando dell'incontro avuto qualche giorno prima con il Premier Mario Draghi, dove protagonista è stato il tema del Genius loci nell'approccio fenomenologico dell'interazione tra il luogo e la sua identità, rispetto ai luoghi periferici industriali dismessi, spesso da dover bonificare perché abbandonati, tutto per una ricostruzione paesaggistica rivolta alla valorizzazione dei luoghi. Ma è ritornato anche sull'idea della settimana della custodia, rivolgendosi al Sindaco Andrea Romizi. Un'idea più volte espressa dall'industriale mecenate, che crede fortemente nel valore della custodia della propria casa, della strada, del quartiere in cui si vive come espressione di rispetto per sé stessi e per tutta la comunità, perché vivere nella bellezza e nell'ordine ci rende migliori. Ha proseguito Alberto Chiarini Amministratore delegato di Eni Gas e luce che: Grazie alla lungimiranza del Cardinal Bassetti e la collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli siamo riusciti, con il supporto dei nostri partner che realizzeranno i lavori, a rendere realtà il restauro della cattedrale di Perugia, dove sfrutteremo in pieno i vantaggi offerti dal bonus facciate 90% .

Francesca Duranti