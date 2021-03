12 Marzo 2021

BASTIA UMBRA

Avventura a lieto fine per due cuccioli di pastore tedesco che avevano perso la via di casa. La loro improvvisa e inattesa fuga aveva messo in apprensione le piccole padroncine. Dopo essersi trovati soli e disorientati i cani hanno trovato riparo nell'auto della polizia che li ha riportati a casa.

Sono stati infatti gli agenti della squadra volante del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, mercoledì pomeriggio, a notarli lungo il percorso verde che costeggia il fiume Tevere, a Bastia Umbra. Gli agenti, notando il palese smarimento dei piccoli animali, si sono avvicinati e hanno cercato di tranquillizzarli. I due cuccioli, vista la disponibilità degli agenti, non ci hanno pensato due volte e sono balzati all'interno della macchina sentendosi a quel punto al sicuro.

I poliziotti hanno preso a cuore la vicenda e, dopo aver scoperto, con l'ausilio del servizio veterinario che ne ha controllato il chip, la provenienza dei due cuccioli, li hanno riportati a casa. Facendo così felici le due sorelline che stavano piangendo perché non trovavano più i due piccoli pastori tedeschi che hanno voluto chiudere l'avventura con una foto ricordo nell'auto della polizia. Decisivo per il buon esito della storia il fatto che ai cani fosse stato applicato il chip contenente il codice univoco di 15 cifre che racconta la storia di ogni cane e permette di risalire al nome e alla residenza del suo proprietario.

Massimiliano Camilletti

