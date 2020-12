© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCIDENTEHa ceduto all'improvviso e nel cadere per poco non centrava un'auto e un pullman che stavano passando in quel momento. Ma la fortuna ha voluto che il pino sia finito direttamente a terra, senza colpire nessuno. Viste le dimensioni dell'albero, oltre 15 metri di altezza e una super circonferenza, sarebbe potuta andare davvero diversamente. Ma se le conseguenze peggiori sono state evitate, la caduta ha causato comunque disagi. Perché l'albero caduto è uno di quelli giganti che si trovano lungo l'asse tra via Masi e via Indipendenza. Esattamente nel punto di congiunzione delle due strade, nel greppo a ridosso di piazza del Circo. L'albero dal versante più alto del triangolo verde, quello che costeggia viale Indipendenza, è caduto in via Masi. Sul posto subito dopo l'accaduto (verso le 9,30 di ieri mattina) sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della caserma di Corso Cavour unitamente alla polizia locale. Inizialmente alcuni automobilisti sono stati fatti accostare nell'anello di via Fanti. Poi, una volta rimossi i rami più grossi (nel pomeriggio rimossi definitivamente da personale dell'Afor), il traffico è stato fatto scorrere a senso unico alternato, dando precedenza alle urgenze e mezzi del trasporto pubblico. Tanto lavoro per i vigili del fuoco che hanno lavorato tre ore. Prima liberando la sede stradale, poi mettendo in sicurezza un secondo pino, di minori dimensioni, colpito in parte dalla caduta del gigante. Gigante perché potrebbe trattarsi di uno dei 111 alberi monumentali della città. La mappatura disponibile nel sito del Comune fornisce tutti i dettagli su questi alberi, con tanto di coordinate geografiche e la posizione del pino caduto a terra sembrerebbe combaciare (in caso si tratterebbe di un pinus pinea, 17 metri al momento del censimento, con età stimata tra i 100 e 200 anni). Una possibilità. Di certo c'è che la caduta è avvenuta sicuramente in conseguenza della pioggia caduta con costanza in questi giorni. L'aggiunta del forte vento, che s'è fatto sentire soprattutto sull'acropoli, ha fatto il resto. Proprio il fatto che l'albero caduto sia un pino, ha fatto riaccendere immediatamente il dibattito sugli alberi in città. C'è chi, come sostenuto più volte, li ritiene non opportuni. Soprattutto per aree in pendenza come quella fetta di verde che separa viale Indipendenza e via Masi.Riccardo Gasperini