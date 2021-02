PIEGARO Popolazione anziana alle prese con le vaccinazioni, non senza problemi per quello che riguarda gli spostamenti nei punti di somministrazione del siero antivirale. Ed ecco il volontariato della Valnestore che decide di dare una mano. La Croce Rossa del comprensorio lacustre mette a disposizione uomini e mezzi per non lasciare soli i più deboli, e dopo tanto impegno in questo anno di pandemia, ora tende una mano. «Superiamo l'emergenza della pandemia insieme», dicono all'unisono i volontari della Croce Rossa della Valnestore, con un messaggio che va diretto alle esigenze dei più deboli: «Devi fare il vaccino anticovid e sei residente nei comuni di Panicale, Piegaro, Paciano, Città della Pieve e Castiglion del Lago e non sai come raggiungere il punto vaccinazione? Nessun problema, contattaci, ti ci portiamo noi». Insomma, un modo per far sentire concretamente la vicinanza a tutti coloro di età avanzata che hanno difficoltà a muoversi da soli. Per i volontari della Croce Rossa, insomma, «è stato un anno difficile, eppure non ci siamo mai fermati mettendo cuore, coraggio e professionalità in ogni nostro intervento di contrasto al Covid-19».

S.Can.

