20 Aprile 2021

SULLE STRADE

Un'intera giornata senza aver riscontrato violazioni alle normative anti Covid. È il primato, mai verificato, del 15 aprile, primo giorno dello scorso fine settimana, in base ai dati forniti ieri dalla prefettura di Perugia. Un giorno record, un'intera giornata multe free, la prima da quando sono stati istituiti i controlli anti pandemia. Ma sulle strade della provincia, comunque, non sono mancati casi strani.

Come quello del giovane arrestato come riporta una nota del Comune di Magione domenica per oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver sbattuto con la propria auto contro un muretto nel centro storico, provocando anche la rottura di una conduttura del gas metano. Il ragazzo era alla guida di un'auto di grossa cilindrata insieme a due amici e pare, in base alle prime ricostruzioni della dinamica al vaglio delle forze dell'ordine, che dopo un sorpasso forse azzardato lungo corso Marchesi è finito violentemente contro il muretto del palazzo della biblioteca comunale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, anche per dare le prime cure all'amica rimasta ferita e verso cui il giovane si è rivolto con animosità. Animosità aumentata all'arrivo dei carabinieri, raggiunti da parole ancora più accese fino è ancora il resoconto del Comune a una vera e propria aggressione, per cui il ragazzo è stato fermato, portato in caserma e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Sul posto anche i vigili del fuoco e i tecnici per la valutazione del danno alla conduttura: nell'incidente non sono state coinvolte altre persone.

E. Prio.