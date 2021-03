28 Marzo 2021

I CONTROLLI

MARSCIANO Sul territorio comunale, fortunatamente, si sta verificando, una decrescita dei casi di positività al Covid-19. C'è un progressivo miglioramento dei contagi che sono passati dagli oltre 230 di fine febbraio all'attuale sessantina. Alla luce di queste considerazioni il sindaco Francesca Mele, nel fornire i dati relativi agli interventi di controllo, afferma: «Non siamo fuori dall'emergenza, quindi continua ad essere fondamentale un adeguato comportamento per consolidare la decrescita dei casi di contagio».Ed è in questo quadro molto delicato che il sindaco stigmatizza alcuni errati comportamenti con gravi violazioni delle norme di prevenzione sanitaria facendone l'elenco: «Due le violazioni dell'obbligo contumaciale da parte di soggetti positivi, che sono usciti dai propri domicili; oltre quaranta sanzioni amministrative a cittadini e pubblici esercenti; un evento conviviale».

Controlli anche in Altotevere. Personale del Commissariato tifernate con la collaborazione dell'esercito e del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche ha contestato tre infrazioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica. In un caso sorpresa fuori casa una persona che non rispettava la quarantena disposta dalla Asl Umbria1. Nel secondo contravvenzionato un esercizio del centro storico che vendeva bevande da asporto fuori orario. Nel terzo sanzionata una persona residente in un altro comune, trovata a Città di Castello senza giustificato motivo.

Lu.Fog.

Wa.Ron.

