Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

COVID

Aumentano le richieste di tamponi al punto drive through di Santa Lucia e per scongiurare il rischio di un caos dal punto di vista torna in vigore l'ordinanza che prevede il senso unico di marcia in strada Santa Lucia, nel tratto tra via Pigafetta e viale dell'Ingegneria secondo questa direzione di marcia.

L'ha reso noto il Comune che, a seguito di un sopralluogo della polizia locale, ha subito disposto l'ordinanza operativa già da ieri. A parlare invece dell'aumento di richieste di tamponi la Usl Umbria 1, che ha anche comunicato il restringimento dell'orario di funzionamento della struttura, accessibile dalle ore 8 alle ore 13 (e non più dalle 8 alle 14).

Parlando della situazione di ieri, la Usl ha scritto che «a causa dell'aumento delle richieste di tamponi si è creata una maggiore fila di automobili in attesa, ma la direzione del distretto del Perugino si è subito attivata per risolverlo. Si invitano i cittadini a rispettare gli orari e i giorni di convocazione». Il Comune ha disposto l'apposita ordinanza per il senso unico.

La circolazione nel tratto interessato, spiega, sarà disciplinata a file parallele, con la corsia di destra riservata alla circolazione dei veicoli diretti al drive through in strada Santa Lucia 11/ter e la corsa di sinistra riservata alla circolazione dei veicoli diretti in viale dell'ingegneria e all'abitato di Santa Lucia. Lo scorso inverno, nel momento di maggiore assalto, si sono verificati code e disagi.