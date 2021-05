13 Maggio 2021

POLIZIA

Caccia ai covi dello spaccio e dell'illegalità. In una città in cui dall'inizio dell'anno sono già stati sequestrati oltre cinquanta chili di droghe, andare a colpire le basi del traffico di droga e di personaggi legati a quel mondo diventa essenziale. E così ieri a Fontivegge, in via Cortonese, a Ferro di Cavallo e fino alla Pallotta è scattato il blitz da parte della polizia. Gli agenti dell'ufficio Immigrazione e dell'Anticrimine hanno controllato vari appartamenti per verificare la regolarità delle persone all'interno e dei contratti d'affitto, oltre alle condizioni generali degli alloggi.

E a proposito di sicurezza, è stato approvato dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza Luca Merli, il nuovo progetto che, fino alla fine dell'anno, vedrà protagonista la polizia locale con l'obiettivo di potenziare gli interventi a favore della sicurezza urbana.

«Si tratta ha spiegato lo stesso assessore- di incrementare i servizi di controllo diurni, notturni e festivi, al fine di migliorare la sicurezza urbana e stradale in città a favore della qualità della vita dei nostri cittadini». Il progetto, come previsto dalla normativa, sarà finanziato con le risorse delle multe.