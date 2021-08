Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

L'INTERVENTO

PERUGIA Fcu, pugno di ferro contro i writers. «Grazie alla moral suasion delle penali contrattuali, applicate per la prima volta nella storia ferroviaria regionale, si cominciano a trasferire i treni a Orte, uno ad uno, per essere trattati con macchinari specifici e molto olio di gomito in maniera da riportarli alla veste originaria, puliti e lucenti rispetto all'assuefazione allo sporco cui eravamo stati abituati».

Nonostante le ultime vicende che lo coinvolgono molto da vicino, Enrico Melasecche continua a lavorare da assessore regionale ai trasporti e dalla montagna dove sta trascorrendo le ferie dichiara guerra agli artisti, o presunti tali, che hanno trasformato il parco mezzi della Ferrovia Centrale Umbra nel bersaglio delle loro incursioni. Il piano riguarda, ovviamente, anche i Minuetto confinati a Umbertide che nel tempo sono diventati rifugio di sbandati e senza tetto. Dopo il maquillage, bisognerà rimetterli in grado di viaggiare. Facile a dirsi, un po' meno a farsi, considerando che ci vogliono 4-5 milioni, ancora tutti da trovare. Ma questo è un altro discorso. «Una volta conclusa questa pulizia generale occorre che il gestore (BusItalia - ndr) organizzi un controllo notturno e renda operative le telecamere dove i treni stazionano, in maniera da far cessare questa sorta di assalto». A quel punto «si dovranno perseguire in modo convinto i responsabili, chiunque essi siano, facendo pagar loro sanzioni e danni arrecati», avverte Melasecche.

«Da quanti anni i treni Fcu si presentano stracarichi di disegni e scritte fino a coprire la visibilità dei finestrini? Di notte, lontano dagli sguardi, vengono presi d'assalto da giovanotti che non trovano di meglio che sfogare pulsioni socio artistiche sul patrimonio pubblico costituito dal materiale rotabile su cui la mattina salgono pendolari, studenti, turisti». Condanna senza appello come accaduto troppe volte. Ma allora dalle parole non si è mai passati ai fatti e si è assistito senza battere ciglio alla devastazione di questi mezzi. «Rispetto ad un'immagine dell'Umbria che intendiamo tutti dare e che appare dai video che ne incentivano l'attrattività i treni Fcu, ridotti da sempre in queste condizioni, appaiono molto peggio di quello che sono, dei ferri vecchi abbandonati a se stessi ed all'incuria sia che viaggino da Città di Castello a Fontivegge, sia che stazionino sui binari all'aperto di Umbertide».

Walter Rondoni

