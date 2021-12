Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

Verrà presentato il prossimo 20 dicembre all'Università degli Stranieri di Perugia il volume Umbria. Eredità, impotente progetto realizzato da Maggioli Cultura che racconterà in poco meno di 300 pagine, contenenti 140 fotografie realizzate da Giovanni Tarpani con descrizioni in italiano e inglese a firma di Elvio Lunghi, il patrimonio culturale e artistico dell'Umbria (la grafica è stata affidata a Paul Robb). Un progetto editoriale che ben descrive quanto l'azienda, punto di riferimento in fatto di nuovi modelli di gestione dei beni culturali e produzione eventi, abbia deciso di puntare sul territorio umbro: «È un qualcosa di totalmente anarchico - ammette Gianluca Bellucci, sales Account Manager di Maggioli Cultura - si capisce già dai protagonisti. Abbiamo discusso e litigato per arrivare alla conclusione ma il risultato è stupefacente. L'obiettivo è quello di descrivere un modello di rappresentazione culturale della regione, così da poterlo lasciare in eredità alle generazioni future».

Il volume sta arrivando in libreria ed è già acquistabile online. Il modello descritto, attraverso il percorso che Maggioli Cultura ha iniziato in Umbria un anno fa, comprende anche alcuni eventi che hanno fatto molto parlare, come la mostra a Gubbio dedicata a Ottaviano Nelli: «È una mostra difficile, di ricerca - sottolinea Bellucci - non certo una mostra Blockbuster. Racconta un artista di Gubbio, legato agli stili che hanno fatto dell'Umbria un lume del Rinascimento italiano. Abbiamo già superato gli 8000 visitatori, un numero che ci soddisfa ampiamente». La mostra Ottaviano Nelli e il 400 a Gubbio resterà attiva fino al prossimo 9 gennaio e oltre alle sedi di Palazzo Ducale e Palazzo dei Consoli propone un itinerario urbano per scoprire le tracce dell'artista sparse per la città.

Da non perdere l'appuntamento in programma domenica al Museo San Francesco di Montefalco, con la performance ContemporaneaPrèce della Compagnia Freefall Dance: «Nei prossimi mesi ci saranno ancora eventi, che coinvolgeranno anche altri luoghi della regione. Un'iniziativa che annuncio in anteprima coinvolgerà il famoso writer romano Lucamaleonte. Noi siamo estremamente aperti a queste ibridazioni, o meglio collaborazioni. Il patrimonio va utilizzato in primis dalla comunità locale - spiega - e bisogna invitare chi vive il territorio a costruire insieme il progetto culturale. Il Laboratorio Montefalco è la rappresentazione di tale modello, concependo un nuovo rapporto tra pubblico, proprietario del bene, e soggetto privato che si propone di gestirlo. Non c'è più separazione tra i due». Visione che viene applicata anche al Polo museale di arte contemporanea della città di Foligno, altra realtà gestita da Maggioli Cultura: «Ci si accorge che molti musei sono legati a un modello ormai superato. L'approccio è di stampo classico, come se il museo fosse la continuazione della classe scolastica. Ma nella realtà il cittadino sceglie di spendere tempo e soldi per cose che siano di sua soddisfazione. La domanda da farsi è quindi siamo sicuri che ciò che trovano nei musei sia all'altezza?».

Michele Bellucci