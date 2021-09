Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

IL COLLOQUIO

Fabrizio Rossetti apre la serranda di Sandri e subito i curiosi infilano dentro la testa. Lui sorride, fa da padrone di casa. È uno dei tre imprenditori(con Ricci e Rossini) che ha preso in gestione la storica pasticceria. Anzi, è l'amministratore unico della società che gioca la sfida.

Accoglie con garbo, poche parole, un po' di sorrisi e la voglia di mettersi a lavorare subito.

«Quando riapre Sandri? Uso le parole-dice- del nostro elettricista che ormai quando la gente vede la serranda aperta e fa capolino neanche aspetta la domanda e dice: A Natale. Questo per spiegare che è meglio non fare né programmi né sbandierare proclami. Meglio dieci giorni in più. Ci sono tante cose da sistemare e mettere a posto come è ovvio dopo un cambio di questo tipo e la chiusura. E il discorso vale ancora di più perché siamo di fronte a un pezzo di storia della città che ha bisogno di tutto il tempo necessario per riportare Sandri al livello che merita. Certo, ci saranno delle innovazioni, come può essere normale. Ma la tradizione non si tocca e saremo attentissimi. Vede quella parete con le bottiglie? Le metteremo come le ha sempre messe la signora Carla Schucani».

Rossetti tira fuori alcune scatole con la griffe di Sandri. «Sono pezzi unici. Disegnati-spiega- una per una dalla signora Carla. Anche di queste dovremo tenere conto. Giusto per spiegare quello che ci aspetta e quello che stiamo facendo. Ogni gesto, ogni intervento, ogni soluzione va calibrata a dovere. Ecco perché ci piace lavorare in silenzio. Siamo abituati così. Quando sarà il momento la città saprà tutto quello che dovrà sapere. Saremo contenti di dire ai perugini come e quando Sandri riaprirà».

Rossetti parla con calma, si guarda intorno, dà un occhio al primo lavoro fatto dagli elettricisti. E quella porta con la saracinesca alzata per metà già si riapre. Stavolta entra un consigliere comunale, Michele Cesaro. Ci fosse l'elettricista anche per lui la risposta sarebbe la solita: «A Natale».

Avanti adagio, con l'obiettivo di ridare nuovo splendore. Tradizione significa ricette, ricetta significa la famosa Sacher. Ricette significano il laboratorio che per forza di cose, dovrà essere rimesso a nuovo. Ma adesso, al di là della cortesia di rispondere ai perugini che si affacciano, la consegna del silenzio serve per lavorare senza pressione, per preparare con cura ogni dettaglio, per rimettere la storia al proprio posto, magari con una spruzzata di innovazione che la renderà ancora più splendente.

Tutto è curiosità intorno a Sandri che riapre, anche l'insegna verde rimasta accesa una notte che ha acceso la fantasia di chi è passato lungo corso Vannucci. Un segnale che Sandri e Perugia ancora stanno insieme. Basta avere un po' di pazienza per scoprire meglio come e quando. Intanto comanda la risposta dell'elettricista: «A Natale».

Luca Benedetti

