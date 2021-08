Domenica 8 Agosto 2021, 05:01

LA QUESTIONE

GUBBIO Aree verdi da riqualificare e gestire per la vitalità e l'immagine della città. Ci sono i fondi europei da intercettare e un contratto in essere con l'Agenzia forestale regionale (Afor). Risale a tre anni fa, per la necessità di effettuare interventi, una delibera della Giunta Stirati che ha approvato uno schema con cui ha delegato le funzioni all'Afor individuando l'operatività da realizzare corredata dai relativi progetti, le schede tecniche e i relativi impegni di spesa.

Questo atto con la delega scade quest'anno e comprende la determinazione di un impegno di spesa da parte del Comune attraverso le risorse del bilancio. La situazione però resta critica perché la cura e manutenzione del verde pubblico lasciano molto a desiderare con continue segnalazioni da parte dei cittadini di incuria e abbandono, in punti anche cruciali della città come i giardini di piazza Quaranta Martiri e parco Ranghiasci, fino alla Gola del Bottaccione, il percorso vita sul monte Ingino e i vecchi tornanti che portano alla basilica di Sant'Ubaldo, la strada di San Girolamo, il letto dei torrenti Camignano e Cavarello. La Lega, con i consiglieri comunali Michele Carini, Angelo Baldinelli e Sabina Venturi, solleva a livello istituzionale la questione facendo esplicito riferimento in un'interpellanza alle «numerose aree verdi della periferia e delle frazioni che risultano completamente dimenticate se non fosse per qualche cittadino volenteroso e di buon senso. Vogliamo ricordare che l'Afor beneficia di numerosi finanziamenti europei che, dietro un'attenta programmazione degli interventi manutentivi, possono essere intercettati dal Comune senza far gravare le spese sul proprio bilancio».

Per questo viene sollecitato il sindaco Filippo Mario Stirati a rendere noti gli interventi programmati dall'Agenzia forestale nel periodo 2018-2021 e per quali importi. «Vogliamo sapere - spiega la Lega - se non si ritiene opportuno programmare gli interventi cercando di intercettare attraverso l'Afor i finanziamenti europei dedicati, garantendo così un'ottimale manutenzione di alcune aree strategiche come piazza 40 Martiri, parco Ranghiasci e la Gola del Bottaccione, e allo stesso tempo non gravare sul bilancio del Comune». Ci sono zone, come a Zappacenere, dove invece sono gli stessi residenti a prendersi cura delle aree verdi che la disciolta Comunità montana Alto Chiascio aveva trasformato in un parco con tanto di sculture e camminamenti in legno. Negli anni quella vasta area, peraltro densamente abitata, è stata lasciata all'abbandono e chi vi abita è riuscito a convincere l'amministrazione comunale a destinare un fondo annuale di 300 euro per la manutenzione ordinaria minima, vedi la falciatura dell'erba e la rimozione delle foglie in determinati periodi dell'anno preoccupandosi di mantenere l'ordine e la fruibilità di giovani e non.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA