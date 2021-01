IL CASO

In una pagina e mezza firmata dai sindacati interni si apre la battaglia degli autisti degli autobus di BusItalia. La battaglia apre il fronte della sicurezza con i bus che si trovano a sbuffare e a volte non riescono a garantire un servizio al massimo della sicurezza perché soffre di sottorganico il reparto di manutenzione Savit.

È quando emerge da un documento inviato nei giorni scorsi, dal coordinamento della Rsu e rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (sotto al documento ci sono 13 firme), al direttore regionale Velio del Bolgia e, tra gli altri, al dirigente Alessio Cinfrignini.

«Accede sempre più spesso-è scritto nella nota-che il personale addetto alla guida si trovi ad effettuare il servizio comandato con problemi meccanici, impianti di riscaldamento non funzionanti, sedili del conducente danneggiati, fanali di stop e fanalini rotti...ed a nulla sono valse e valgono le segnalazioni effettuate e sollecitate sulla piattaforma Mercurio alle quali, purtroppo, non viene data la dovuta importanza e relativa esecuzione degli interventi richieste, per garantire la sicurezza dei lavoratori».

La piattaforma Mercurio è una App che i conducenti dei bus hanno sul telefonino e che permette di segnalare in tempo reale le avarie o le anomalie del bus con il quale sono usciti per effettuare il servizio. Inutile dire, da quello che trapela, che i bus più in difficoltà sono quelli del servizio urbano. Quello di Perugia, ma arriverebbero segnalazione pesanti anche dall'area di Spoleto mentre da un paio di mesi vine segnalata la chiusura dell'officina di Gubbio che serve una trentina di mezzi tra Gubbio, Gualdo e Pietralunga, manca il meccanico secondo radio bus.

Non c'è solo un problema sicurezza, scrivono coordinamento della rsu aziendale e rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ma c'è anche l'aspetto relativo all'utenza trasportata che «da parte sua si lamenta sempre più frequentemente del disagio dovuto al mancata funzionamento dei sistemi di riscaldamento. Non è più possibile tollerare- è scritto nella lettera-un tale comportamento che lede un cardine notevole del servizio del trasporto pubblico: quello della sicurezza».

Fuori busta c'è chi racconta che i bus più colpiti dai guai meccanici sono gli Iveco Coursor a metano e i Breda Menarini Bus 24 On, bus con oltre 15 anni di servizio e anche più di settecentomila chilometri sulle spalle che non hanno ricevuto un adeguato cambio dai nuovi Mercedes. Su Perugia gli ultimi arrivi sono segnalati a settembre 2019. Tra l'altro c'è chi invita a controllare la cosiddetta revisione profonda piuttosto che quella standard. Ecco perché, dopo le tante lagnanze del personale che ogni giorni si mette alla guida dei bus lungo le vie delle città, Perugia in testa, i sindacati hanno fatto il passo delle lettera.

