Martedì 30 Novembre 2021, 05:02

Si prefigge lo scopo di promuovere una nuova cultura sulla violenza di genere il progetto Grifo Festival - Orange the world international short film Perugia, presentato alla Sala della Vaccara durante la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un'iniziativa che si inserisce nella campagna Orange the World promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, che oltre ad una gara di cortometraggi prevede tavole rotonde, seminari e laboratori nelle scuole, workshop e performance teatrali, incontri, presentazioni e un corollario di iniziative da qui a novembre 2022. Il Festival ruoterà intorno alla forma del cortometraggio, con un concorso dedicato alla promozione e alle opere di autori, talenti e giovani che tradurranno in immagine il proprio impegno per l'uguaglianza di genere e la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza. Il Comune di Perugia ha anche commissionato la realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema. Il Grifo Festival è organizzato dal Legal and sustainability hub, dall'Associazione Libertas Margot, dal Cpo di Perugia in collaborazione con la Moviestart Production. Mi.Bel.