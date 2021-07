Sabato 3 Luglio 2021, 05:01

GLI EUROPEI

Tutti in piazza, con pizza o gelato, per veder vincere l'Italia. Dal centro storico alla periferia, in tanti si sono dati appuntamento per vedere in compagnia, nel ristorante o bar del cuore, la partita Italia Belgio che ieri si sono affrontati nei quarti di finale di Euro 2020.

Tra amici, con il proprio partner ma soprattutto in famiglia, anche per gli europei accompagnati dai bambini.

Come in corso Cavour, dove i ristoratori della via si sono organizzati allestendo dei veri e proprio dehors muniti di schermo tv dove offrire ai propri clienti la possibilità di passare un venerdì fuori casa ma di non perdersi la partita di calcio. C'è anche chi ha allestito un piccolo cinema in strada visto che, in occasione dei venerdì del Borgo Bello, lungo corso Cavour il traffico chiuso alle auto.

Al bar dello sport, punto di riferimento dei tifosi del Grifo, diventa il luogo preferito dove guardare gli europei per gli abitanti della zona.

CORSO VANNUCCI

Nella centralissima corso Vannucci e in via Mazzini, i televisori sono molti e i tavoli pieni.

Ci sono la piccola Aurelia, 4 anni, e Amelia, di 5, che davanti ad un piatto di pasta al pomodoro, guardano il passaggio della palla da un calciatore all'altro. Al primo gol di Bonucci, poi annullato è una grande delusione.

Matilde, 9 anni insieme alla mamma e alla zia, finisce il suo gelato pistacchio e limone, mentre di tanto in tanto si mette in piedi e urla Forza Italia! quando segna, e questa volta per davvero, Barella. E poi con la rete segnata dalla nazionale belga solo tanto ottimismo Va bene, ma tanto è ancora lunga la partita.L'Italia lotta, non molla, si fa male Spinazzola che è la Frecciazzurra umbra dell'Italia. Peccato, mani nei capelli. Forza Leo pensano tutti.

Minuto dopo minuto le piazze sembrano essere tornate a vivere. Il boato di gioia della vittoria sembra aver messo da parte il lungo silenzio a causa del Covid. Ma ora, in tutta sicurezza e per il bel calcio, tutto sembra essere tornato alla normalità.

Cristiana Mapelli

